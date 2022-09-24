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ЗСУ відпрацювали по позиціям окупантів на півдні: у ворога є втрати

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Херсон, Субота 24 вересня 2022 15:52
ЗСУ відпрацювали по позиціям окупантів на півдні: у ворога є втрати Фото: ЗСУ відпрацювали за позиціями окупантів на півдні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України завдали ударів по скупченню окупантів у Херсоні та Бериславському районі. Також вражений пункт управління ворога у Генічеському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

"Наша авіація завдала трьох ударів по ворогові, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 180 вогневих завдань. Знову закріплено вогневий контроль над Каховським мостом, в районі Антонівського мосту резерви ворожої техніки, які готувалися до переправи альтернативним чином, істотно ослаблені шляхом нанесення вогневої поразки" - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що в самому Херсоні українські війська вдарили в район зосередження ворожого озброєння та техніки, а в Бериславському районі завдано удару по артилерійській батареї та пункту управління ворожими підрозділами.

"Підтверджені втрати ворога становлять: 14 рашистів, реактивна система залпового вогню "Ураган", два зенітно-ракетні комплекси "Тор", склад боєприпасів у Золотій Балці", - розповіли у ОК "Південь".

Нагадаємо, протягом доби 23 вересня Повітряні сили знищили 9 цілей, включаючи штурмовик Су-25, вертоліт Мі-8, а також іранські безпілотники-камікадзе Shahed та ударний БПЛА Mohajer.

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