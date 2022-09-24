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ВСУ отработали по позициям оккупантов на юге: у врага есть потери

Новина українською →
Херсон, Суббота 24 сентября 2022 15:52
ВСУ отработали по позициям оккупантов на юге: у врага есть потери Фото: ВСУ отработали по позициям оккупантов на юге (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины нанесли удары по скоплению оккупантов в Херсоне и Бериславском районе. Также поражен пункт управления врага в Геническом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

"Нашей авиацией нанесены три удара по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 180 огневых задач. Вновь закреплен огневой контроль над Каховским мостом, в районе Антоновского моста резервы вражеской техники, которые готовились к переправе альтернативным образом, существенно ослаблены путем нанесения огневого поражения", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в самом Херсоне украинские войска ударили в район сосредоточения вражеского вооружения и техники, а в Бериславском районе нанесен удар по артиллерийской батарее и пункту управления вражескими подразделениями.

"Подтвержденные потери врага составляют: 14 рашистов, реактивная система залпового огня "Ураган", два зенитно-ракетные комплекса "Тор", склад боеприпасов в Золотой Балке", - рассказали в ОК "Юг".

Напомним, в течение суток 23 сентября Воздушные силы уничтожили 9 целей, включая штурмовик Су-25, вертолет Ми-8, а также иранские беспилотники-камикадзе Shahed и ударный БПЛА Mohajer.

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