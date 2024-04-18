ЗСУ відобразили кілька спроб настання росіян біля Сіверська: карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися вздовж залізничної лінії на північний захід і на захід від Авдіївки. ЗСУ відобразили кілька спроб настання росіян біля Сіверська, знищивши їхню техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Позиційні бої тривали:
Бойові дії тривали:
За спостереженнями ISW, російські війська посилили темп та масштаби механізованих наступів по всій Донецькій області у березні та квітні 2024 року, але ще не зробили цього на північний схід від Бахмута у Сіверському напрямку.
Український військовий оглядач Юрій Бутусов заявив 17 квітня, що українські сили нещодавно знищили чотири російські танки Т-80 і шість бойових машин піхоти MT-LB (БМП) під час спроб Росії прорвати українську оборону на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського та Золотарівки.
Повідомляється, що російські війська просунулися на північний схід від Часового Яру та продовжили наступальні операції у цьому районі 17 квітня.
Бойові дії тривали:
Представник українського угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин заявив, що російські війська атакують невеликими штурмовими групами в районі Часового Яру та використовують всюдиходи для швидкого перекидання та розвантаження піхоти в районах бойових дій.
Російські війська нещодавно просунулися на захід від Авдіївки та продовжили наступальні операції у цьому районі 17 квітня.
Відеозапис з геолокацією, опублікований 17 квітня, показує, що російські війська нещодавно просунулися вздовж залізничної лінії на південний схід від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки).
Інший відеозапис з геолокацією, опублікований 14 квітня, показує, що російські війська нещодавно просунулися в межах західної частини Орлівки (на захід від Авдіївки).
Бойові дії тривали:
Російські війська нещодавно просунулися на захід від Донецька і 17 квітня продовжили наступальні операції на захід та південний захід від Донецька.
Бойові дії тривали:
Також 17 квітня у районі кордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бої.
Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 17 квітня, але підтверджених змін на фронті не було.
Позиційні бої тривали:
17 квітня на лівому березі Херсонської області тривали позиційні бої, у тому числі в районі Кринків, але підтверджених змін на лінії фронту не було.
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