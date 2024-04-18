ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян возле Северска: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись вдоль железнодорожной линии северо-западнее и западнее Авдеевки. ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян возле Северска, уничтожив их технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Позиционные бои продолжались:
Боевые действия продолжались:
По наблюдениям ISW, российские войска усилили темп и масштабы механизированных наступлений по всей Донецкой области в марте и апреле 2024 года, но еще не сделали этого к северо-востоку от Бахмута в Северском направлении.
Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов заявил 17 апреля, что украинские силы недавно уничтожили четыре российских танка Т-80 и шесть боевых машин пехоты MT-LB (БМП) во время попыток России прорвать украинскую оборону к востоку от Северска близ Верхнекаменского и Золотаревки
Сообщается, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Часового Яра и продолжили наступательные операции в этом районе 17 апреля.
Боевые действия продолжались:
Представитель украинской группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что российские войска атакуют небольшими штурмовыми группами в районе Часового Яра и используют вездеходы для быстрой переброски и разгрузки пехоты в районах боевых действий.
Российские войска недавно продвинулись к западу от Авдеевки и продолжили наступательные операции в этом районе 17 апреля.
Видеозапись с геолокацией, опубликованная 17 апреля, показывает, что российские войска недавно продвинулись вдоль железнодорожной линии к юго-востоку от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки).
Другая видеозапись с геолокацией, опубликованная 14 апреля, показывает, что российские войска недавно продвинулись в пределах западной Орловки (к западу от Авдеевки).
Боевые действия продолжались:
Российские войска недавно продвинулись к западу от Донецка и 17 апреля продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка.
Боевые действия продолжались:
Также 17 апреля в районе границы Донецкой и Запорожской областей продолжались позиционные бои.
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 17 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Позиционные бои продолжались:
17 апреля на левом берегу Херсонской области продолжались позиционные бои, в том числе в районе Крынков, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
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