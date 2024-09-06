ВСУ восстановили позиции под Липцами, враг продвинулся в Херсонской области: карты ISW

Украинские защитники восстановили позиции на севере Харьковской области, и продолжают операцию в Курской области. При этом на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов в Херсонской области, а также в районе Часового Яра и юго-восточнее Купянска.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 6 сентября отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Операция ВСУ в России

Украинские войска недавно продвинулись в юго-восточном районе выступления ВСУ в Курской области, а войска РФ восстановили ограниченные позиции в северной части выступления.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 августа, демонстрируют действия ВСУ к югу от Спального (юго-восточнее Суджи), и могут указывать на то, что украинские силы продвинулись в этом районе, говорится в отчете.

Дополнительные геолокационные кадры от 1 сентября показывают, как войска РФ действуют севернее Погребков (к северо-западу от Суджи), и могут указывать на то, что войска РФ незначительно продвинулись в этом районе.

В Минобороны РФ и российские "военкоры" заявляли 5 сентября, что ВСУ продолжают атаковать вблизи Коренево, возле Ольговки, Малой Локни, Камышевки, Марьевки, Черкасского Поречья и Борков.

Эксперты ISW добавляют, что власти РФ продолжают привлекать новые добровольческие подразделения территориальной обороны для реагирования на операцию ВСУ в Курской области.

Минобороны РФ и администрация Белгородской области 5 сентября официально объявили о создании добровольческого отряда "БАРС-Белгород", который займется охраной объектов инфраструктуры, проведением мер по борьбе с беспилотниками, выявлением украинских ДРГ, эвакуацией гражданского населения и "обеспечением безопасности" в регионе.

Также в Минобороны РФ рассказывали, что в настоящее время личный состав "БАРС-Белгород" проходит обучение.

Перед этим и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов 29 августа публично объявил о создании добровольческого отряда "БАРС-Курск", который будет "обеспечивать безопасность" в регионе во время украинского вторжения.

Ранее спикер Харьковской группировки войск ВСУ полковник Виталий Саранцев отмечал, что российские власти формируют добровольческий отряд "БАРС-Брянск" для обороны также в Брянской области.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Силы обороны Украины недавно восстановили позиции на севере Харьковской области. Геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, показывают, что ВСУ восстановили ранее утраченные позиции к северо-востоку от Липцев.

5 сентября российские захватчики продолжали атаковать возле Глубокого и около Волчанска.

В ОТГ "Харьков" ВСУ сообщили, что личный состав 7-го мотострелкового полка, который действует вблизи Лукьянцев, испытывает недостаток питьевой воды и отказывается выполнять некоторые неопределенные операции.

Операция №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно незначительно продвинулись к юго-востоку от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, показывают, что войска РФ незначительно продвинулись северо-западнее Песчаного.

Российские захватчики продолжали наступательные действия в районе Синьковки, Табаевки, Глушковки, Кругляковки, Берестового, Андреевки, Мясожаровки, Лозовой, возле Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового и возле Торского 4 и 5 сентября.

Операция №3 - Донецкая область

Сообщается, что 5 сентября войска РФ продвинулись на Северском направлении, но никаких подтвержденных успехов в этом районе не добились.

Российские "военкоры" утверждали, что есть сообщения о захвате войсками РФ Переездного (южнее Северского), хотя в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Войска РФ 4 и 5 сентября продолжали наступательные действия в районе Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Спорного.

Российские оккупанты недавно продвинулись к югу от Часового Яра, и 5 сентября продолжили наступление в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, показывают, что захватчики продвинулись к западу от Клещиевки вдоль канала Северский Донец - Донбасс.

Войска РФ 4 и 5 сентября продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, Калиновки, Ивановского, Клещиевки и в направлении Предтечино и Иванополья.

5 сентября российские оккупанты продолжили наступление на Торецком направлении, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись до 600 метров в Дружбе, хотя в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Российские захватчики 4 и 5 сентября продолжали наступательные операции в районе Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка.

На Покровском направлении российские оккупанты 5 сентября не добились никаких подтвержденных успехов.

В Минобороны РФ утверждали о захвате н.п. Заветное (юго-восточнее Покровска), хотя в ISW получили подтверждение того, что путинские войска оккупировали поселок еще по состоянию на 18 августа.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись на восточную окраину н.п. Селидово, однако эксперты Института изучения войны не нашли подтверждения.

Российские захватчики 4 и 5 сентября продолжали наступательные действия в районах Воздвиженки, Зеленого Поля и Гродовки, а также в районе Украинска, Лесовки, Миролюбовки, Михайловки, Селидово, Николаевки и Новогродовки.

Украинский военный обозреватель сообщил, что оккупанты значительно усиливают удары планирующими бомбами по Покровску, а российский блогер заявил, что войска РФ повредили мост вдоль трассы Е-50 (Донецк-Покровск) в западной части Покровска 5 сентября.

Российские и украинские источники не сообщали о боях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 5 сентября.

"Южная ось"

4 и 5 сентября российские оккупанты продолжали наступление в западной части Запорожской области вблизи Работино и Вербового, а также в направлении Новоандреевки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские захватчики недавно продвинулись в Херсонском направлении. Геолокационные кадры от 4 сентября показывают, что войска РФ захватили позиции на восточной части острова Козулисский в дельте реки Днепр.

5 сентября спикер ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что войска РФ накапливают неопределенное количество систем ПВО в оккупированном Крыму для защиты Керченского моста от украинских беспилотников и ракетных ударов.

Также Плетенчук отметил, что российским войскам, возможно, придется полагаться на мост для транспортировки материальных средств в оккупированный Крым после недавних украинских ударов по российским транспортным паромам в порту Кавказ Краснодарского края.

В Минобороны РФ заявили об уничтожении 2 украинских морских дронов в северо-восточной части Черного моря в ночь на 5 сентября, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 5 сентября рассказали, что в течение суток на фронте произошло 151 боевое столкновение.

Также в военном командовании проинформировали, что горячая ситуация остается на Покровском направлении, вместе с тем российские захватчики также активны на Кураховском направлении.

Добавим, по словам главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, Силы обороны остановили продвижение росармии возле Покровска. И за последние шесть дней на этом направлении враг не продвинулся.