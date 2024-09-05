ЗСУ відновили позиції на Донбасі, але й РФ має успіхи: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

У середу, 4 вересня, на півночі Харківської області тривали обмежені позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.

Зокрема, російські та українські джерела заявили, що бої відбувалися у Вовчанську, а також біля Липців та Глибокого.

Операція №2 - Луганська область

Російські війська 4 вересня продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Як пише ISW, 3 та 4 числа РФ продовжила наземні атаки:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на північний захід від Сватового в районі Глушківки, Стельмахівки, Піщаного, Берестового та у напрямку Лозової;

на захід від Сватового в районі М'ясожарівки;

на південний захід від Сватового в районі Дружелюбівки, Новосадово, Невського, Макіївки та Греківки;

на захід від Кремінної в районі Торського.

Операція №3 - Донецька область

За даними аналітиків, війська РФ продовжили наступати 4 вересня на Сіверському напрямку, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Уточнюється, що у вівторок та середу, 3 та 4 вересня, ворог проводив атаки:

на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки;

на схід Сіверська в районі Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дар'ївки та Спірного;

південніше Сіверська в районі Переїзного та Роздолівки.

У середу окупанти продовжили наступати в напрямку Часового Яру, але не мали жодних підтверджених успіхів.

Росіяни 3 і 4 вересня атакували поблизу, а також на південний схід від Часового Яру. Зокрема, в районі Кліщиївки, Андріївки та Курдюмівки.

Ворог продовжив 4 вересня наступати біля Торецька, але не досяг ніяких підтверджених успіхів.

За заявами російських воєнкорів, війська РФ просунулися в східній частині Торецька і захопили частину Дружби, хоча ISW не спостерігав візуальних підтверджень цих заяв.

3 та 4 числа росіяни продовжували наземні атаки:

біля Торецька;

на північний схід від Торецька біля Дружби;

на південь від Торецька біля Нью-Йорка та Нелипівки;

на південний захід від Торецька біля Щербинівки.

Один із російських воєнкорів заявив, що підрозділи російської 9-ї мотострілецької бригади захопили Нью-Йорк і нині діють біля Нелипівки, хоча аналітики ISW поки не спостерігали візуальних доказів, що РФ захопила весь Нью-Йорк.

Геолокаційні кадри від 4 вересня вказують на те, що росіяни просунулися на південь від Новогродівки, а також трохи на захід від Миколаївки (обидва на південний схід від Покровська).

Міноборони РФ заявило, що станом на 4 число війська Росії захопили Карлівку (далі на південний схід від Покровська). ISW оцінює, що ворог захопив цей населений пункт до 30 серпня.

За даними аналітиків, 3 та 4 вересня ворог продовжив наступальні операції:

на схід від Покровська в районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Крутого Яру та Новоторецького;

на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Селидово, Михайлівки, Бажаного Першого, Українки та Галицинівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що ЗСУ нещодавно відновили позиції у східній частині Максимільянівки (на захід від Донецька). 3 та 4 числа ворог продовжив наземні атаки в районі Красногорівки та Георгіївки.

ISW пише, що російські війська 4 вересня просунулися на південний захід від Донецька. Зокрема, згідно з геолокаційними кадрами цього дня, противник просунувся на північ від Парасковіївки (на північний схід від Вугледару вздовж дороги Т-0524) під час посиленого російського механізованого наступу чисельністю в роту в цьому районі.

Додаткові геолокаційні кадри свідчать про те, що 4 числа російські війська просунулися вздовж шосе Велика Новосілка-Павлівка Т-0509 на південний схід від Пречистівки (на захід від Вугледару).

Міноборони РФ та інші російські джерела заявили, що російські війська захопили Пречистівку та просувалися полями на захід від населеного пункту, хоча ISW не спостерігала візуальних свідчень того, що сили РФ діють у межах населеного пункту.

Також російські воєнкори стверджували, що війська РФ просунулися в районі Мильного ставка на південь від Водяного (на північний схід від Вугледару), хоча ISW не виявив візуальних доказів, що підтверджують цю заяву.

3 та 4 вересня росіяни продовжували атакувати в районі Костянтинівки (на північний схід від Вугледару), Водяного Вугледару та Пречистівки.

Декілька російських блогерів стверджували, що російські війська посилили артилерійські удари по Вугледару, але вказували, що російські війська не повинні проводити фронтальні атаки в районі Павлівки-Вугледара, враховуючи, що російські війська раніше проводили в цьому районі важкі та безуспішні атаки у 2023 році. ISW також повідомляв про безуспішні та виснажливі атаки РФ у цьому районі наприкінці 2022 року.

"Південна вісь"

На заході Запорізької області 3 та 4 вересня бої тривали в районі Роботино, Новоандріївки та Малої Токмачки, але жодних підтверджених змін лінії фронту не було.

Генштаб ЗСУ повідомив, що війська РФ провели атаки у напрямку Дніпра, ймовірно, маючи на увазі східний (лівий) берег Херсонської області та острови дельти річки Дніпро.