ВСУ восстановили позиции на Донбассе, но и РФ имеет успехи: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

В среду, 4 сентября, на севере Харьковской области продолжались ограниченные позиционные бои, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

В частности, российские и украинские источники заявили, что бои происходили в Волчанске, а также около Липцев и Глубокого.

Операция №2 - Луганская область

Российские войска 4 сентября продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Как пишет ISW, 3 и 4 числа РФ продолжила наземные атаки:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к северо-западу от Сватово в районе Глушковки, Стельмаховки, Песчаного, Берестово и в направлении Лозовой;

к западу от Сватово в районе Мясожаровки;

к юго-западу от Сватово в районе Дружелюбовки, Новосадово, Невского, Макеевки и Грековки;

к западу от Кременной в районе Торского.

Операция №3 - Донецкая область

По данным аналитиков, войска РФ продолжили наступать 4 сентября на Северском направлении, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Уточняется, что во вторник и среду, 3 и 4 сентября, враг проводил атаки:

северо-восточнее Северска в районе Белогоровки;

восточнее Северска в районе Верхнокаменского;

юго-восточнее Северска в районе Ивано-Дарьевки и Спорного;

южнее Северска в районе Переездного и Раздоловки.

В среду, оккупанты продолжили наступать в направлении Часового Яра, но не имели никаких подтвержденных успехов.

Россияне 3 и 4 сентября атаковали вблизи и юго-восточнее Часового Яра. В частности, в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

Враг продолжил 4 сентября наступать возле Торецка, но не добился никаких подтвержденных успехов.

По заявлениям российских военкоров, войска РФ продвинулись в восточной части Торецка и захватили оставшуюся часть Дружбы, хотя ISW не наблюдал визуальных подтверждений этих заявлений.

3 и 4 числа россияне продолжали наземные атаки:

возле Торецка;

к северо-востоку от Торецка возле Дружбы;

к югу от Торецка возле Нью-Йорка и Нелиповки;

к юго-западу от Торецка возле Щербиновки.

Один из российских военкоров заявил, что подразделения российской 9-й мотострелковой бригады захватили Нью-Йорк и в настоящее время действуют возле Нелиповки, хотя аналитики ISW пока не наблюдал визуальных доказательств, что РФ захватила весь Нью-Йорк.

Геолокационные кадры от 4 сентября указывают на то, что россияне продвинулись к югу от Новогродовки, а также незначительно к западу от Николаевки (оба к юго-востоку от Покровска).

Минобороны РФ заявило, что по состоянию на 4 число войска России захватили Карловку (далее к юго-востоку от Покровска). ISW оценивает, что враг захватил этот населенный пункт к 30 августа.

По данным аналитиков, 3 и 4 сентября враг продолжил наступательные операции:

к востоку от Покровска в районе Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Крутого Яра и Новоторецкого;

к юго-востоку от Покровска в районе Новогродовки, Селидово, Михайловки, Желанного Первого, Украинска и Галициновки.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, указывают на то, что ВСУ недавно восстановили позиции в восточной части Максимильяновки (к западу от Донецка). 3 и 4 числа враг продолжил наземные атаки в районе Красногоровки и Георгиевки.

ISW пишет, что российские войска 4 сентября продвинулись к юго-западу от Донецка. В частности, согласно геолокационным кадрам в этот день, противник продвинулись к северу от Парасковиевки (к северо-востоку от Угледара вдоль дороги Т-0524) во время усиленного российского механизированного наступления численностью в роту в этом районе.

Дополнительные геолокационные кадры говорят то том, что 4 числа российские войска продвинулись вдоль шоссе Большая Новоселка-Павловка Т-0509 к юго-востоку от Пречистовки (к западу от Угледара).

Минобороны РФ и другие российские источники заявили, что российские войска захватили Пречистовку и продвигались по полям к западу от населенного пункта, хотя ISW не наблюдала визуальных свидетельств того, что силы РФ действуют в пределах населенного пункта.

Также российские военкоры утверждали, что войска РФ продвинулись в районе Мыльного пруда к югу от Водяного (к северо-востоку от Угледара), хотя ISW не обнаружил визуальных доказательств, подтверждающих это заявление.

3 и 4 сентября россияне продолжали атаковать в районе Константиновки (к северо-востоку от Угледара), Водяного Угледара и Пречистовки.

Несколько российских блогеров утверждали, что российские войска усилили артиллерийские удары по Угледару, но указывали, что российские войска не должны проводить фронтальные атаки в районе Павловки-Угледара, учитывая, что российские войска ранее проводили в этом районе тяжелые и безуспешные атаки в 2023 году. ISW также сообщал о безуспешных и изнурительных атаках РФ в этом районе в конце 2022 года.

"Южная ось"

На западе Запорожской области 3 и 4 сентября бои продолжались в районе Работино, Новоандреевки и Малой Токмачки, но никаких подтвержденных изменений линии фронта не было.

Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ провели атаки в направлении Днепра, вероятно, имея ввиду восточный (левый) берег Херсонской области и острова дельты реки Днепр.