ЗСУ відновили позиції біля Сіверська, ворог тисне під Куп'янськом і Покровськом: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно відновили втрачені позиції в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 вересня, показують, що російські сили відновили раніше втрачені позиції на захід від Уланок (на південний схід від Суджі).

У звіті йдеться про те, що російські джерела стверджували, що ЗСУ атакували біля Снагоста, Коренево, Крем'яного, Малої Локні, Погребків, Черкаського, Михайлівки, Мартинівки, Черкаської Конопельки 8 і 9 вересня.

Російське джерело стверджує, що війська РФ відновили повний контроль над Комарівкою та Вишневкою та просунулися на схід від Коренево, й до 300 метрів у районі Мала Локня - Черкаське Поріччя, а також у невизначених районах південного Суджанського району.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

На півночі Харківської області 9 вересня тривали бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" 8 і 9 вересня заявив, що війська РФ начебто відбили українські контратаки біля Глибокого та у Вовчанську.

Російські окупанти атакували поблизу Глибокого, Вовчанська, Стариці та Тихого 8 і 9 вересня.

Російські блогери 9 вересня заявили, що Повітряно-космічні сили Росії знищили міст через річку Вовчу поблизу Охрімівки та Малої Вовчої Харківської області.

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно просунулися вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна.

9 вересня було опубліковано геолокаційне відео, на якому показано, як ЗСУ завдають ударів по окупантах у центрі Макіївки та на північний захід від Піщаного.

У звіті ISW пишуть, що це вказує на те, що війська РФ нещодавно просунулися в цих районах.

9 вересня російські "воєнкори" заявили, що путінські війська розширили свій контроль в районі Синьківки та просунулися в районі Невського.

9 вересня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов заявив, що Синьківка залишається спірною "сірою зоною".

Окупанти атакували поблизу Петропавлівки, біля Глушківки, Стельмахівки, Лозової, М'ясожарівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Новосадового, поблизу Торського, біля Діброви та Серебрянського лісу 8 і 9 вересня.

Операція №3 - Донецька область

Українські захисники нещодавно відновили позиції, а російські загарбники трохи просунулися на Сіверському напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 вересня, показують, що ЗСУ повернули позиції у східній Івано-Дар'ївці (на південний схід від Сіверська).

А геолокаційні кадри від 8 вересня показують, що російські окупанти трохи просунулися на північний захід від Білогорівки (на північний схід від Сіверська).

Війська РФ продовжували наступ в районі Григорівки та Білогорівки, поблизу Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки та Спірного, біля Званівки та Переїзного 8 і 9 вересня.

У Генштабі ЗСУ 9 вересня повідомили, що російські загарбники здійснили механізований штурм невизначеного ешелону поблизу Званівки.

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 вересня, показують, що окупанти просунулися в західну частину Калинівки.

Російські загарбники продовжували наступати в напрямку Майського у Новому та Жовтневому мікрорайонах Часового Яру, біля Калинівки, Предтечиного та Білої Гори, поблизу Кліщіївки та Андріївки 8 і 9 вересня.

9 вересня війська РФ продовжували наступ у районі Торецька, але без підтвердженого просування.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися в Торецьку та на захід від Нью-Йорка у напрямку Олександрополя, хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів цих тверджень.

Російські окупанти продовжували атаки поблизу Торецька, біля Дружби та Північного, Залізного, Нью-Йорка і Неліпівки 8 і 9 вересня.

Війська РФ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Опубліковані 6 і 9 вересня геолокаційні кадри, на яких показано, як ЗСУ завдають ударів по окупантах, що діють на захід від Михайлівки.

В ISW зазначають, що це свідчать про те, що російські окупанти нещодавно захопили цей населений пункт.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися до північних околиць Гірника та на південь від Українська, хоча в ISW не спостерігали доказів.

У Міноборони РФ 8 вересня заявили про захоплення н.п. Мемрик (на південний схід від Покровська), хоча в Інституті вивчення війни не спостерігали візуального підтвердження того, що російські війська окупували цей населений пункт.

Російські блогери стверджували, що в Селидовому тривають інтенсивні бої, хоча в ISW зазначають, що поки що не мають "остаточного підтвердження того, що російські сили діють у місті".

Війська РФ продовжували атаки в районі Зеленого Поля, Воздвиженки та Гродівки, в районі Новогродівки, Селидового, Михайлівки, Маринівки, Долинівки, Українська та Галицинівки, а також у напрямку Новотроїцького 8 і 9 вересня.

Повідомляється, що 9 вересня війська РФ просунулися на захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ начебто захопили Красногорівку та просунулися на північ і захід від населеного пункту, але в ISW не знайшли підтвердження.

9 вересня російські окупанти продовжували атакувати поблизу Красногорівки та Георгіївки.

Російські загарбники нещодавно просунулися на південний захід від міста Донецька. На геолокаційних даних від 9 вересня видно, як росіянин розмахує триколором на Південнодонбаській шахті № 1 (на північний схід від Вугледару), що вказує на вірогідне просування ворога у районі.

Російський блогер стверджував, що війська РФ також просунулися на північний захід від Пречистівки.

9 вересня російські "воєнкори" заявили, що путінські війська начебто захопили Водяне та просунулися на південь від населеного пункту, але в ISW не знайшли підтвердження цих російських заяв.

9 вересня російські окупанти продовжували атаки біля Водяного, Вугледара, Шахтарського та Золотої Ниви.

Ані українські, ані російські джерела не повідомляли про обстріли в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 9 вересня.

"Південна вісь"

9 вересня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

8 і 9 вересня тривали позиційні бої поблизу Роботиного та Малої Токмачки .

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися до південного острова Круглик у Херсонській області, але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 9 вересня повідомляли, що від початку доби на фронті відбулося 147 бойових зіткнень.

У військовому командуванні також розповіли, що російські загарбники найбільше атакують на трьох напрямках у Донецькій області.