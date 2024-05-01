ЗСУ відновили позиції біля Кремінної, росіяни тиснуть в районі Роботиного: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 30 квітня заявив, що за останні 10 місяців у РФ на північному кордоні Харківської області перебувало близько 20 тисяч російських військових, а загалом на Куп'янському напрямку - близько 100 тис., і що окупанти замінили підрозділи, які втратили боєздатність за останні два місяці.

Глава ОВА зазначив, що Сили оборони відстежують можливі російські передислокації в цьому районі та розповів, що ворог може накопичувати війська для штурму позицій ЗСУ.

30 квітня тривали позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ - Сватове - Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російське джерело стверджувало, що війська РФ нібито просунулися в центральну та південно-східну Кислівку (на південний схід від Куп’янська), але в ISW спостерігали лише підтверджені наступи росіян у східній частині населеного пункту.

Позиційні бої тривали на північний захід від Сватового в районі Берестового, Крохмального і Стельмахівки; на захід від Сватового біля Копанок і Райгородки; на південний захід від Сватового біля Твердохлібового, Новосергіївки, Новоєгорівки, Греківки та Невського.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що кілька російських підрозділів безуспішно наступають на північний схід від Берестового з боку Крохмального.

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції поблизу Кремінної під час продовження боїв у цьому районі 30 квітня. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 квітня, показують, що ЗСУ незначно просунулися на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної), відвойовуючи позиції вздовж смуги в цьому районі.

Позиційні бої тривали на захід від Кремінної в районі Тернів, Торського, Зарічного; на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва; та на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

30 квітня на Сіверському напрямку на північний схід від Бахмута тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили російські атаки на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та на південь від Сіверська в районі Роздолівки.

Війська РФ нещодавно підтвердили просування поблизу Часового Яру на тлі продовження своїх наступальних операцій у цьому районі 30 квітня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 квітня, показують, що окупанти просунулися на східну сторону Сіверсько-Донецько-Донбаського каналу на південь від Часового Яру.

Бої тривали біля Нового мікрорайону (східна частина н.п. Часів Яр); на схід від Часового Яру біля Іванівського; на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки, Андріївки, Нью-Йорка, Шумів і Південного.

Кілька "воєнкорів" стверджували, що авіація РФ продовжує завдавати ударів по мікрорайону Канал (найсхідніша частина н.п. Часів Яр).

30 квітня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на глибину до 450 метрів вздовж фронту шириною в кілометр на північно-східній околиці Красногорівки (на захід від Донецька), хоча в ISW не помітили візуальних доказів цього твердження.

Бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки та Костянтинівки.

Повідомляється, що 30 квітня війська РФ просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Російський блогер стверджував, що підрозділи російської 5-ї танкової бригади нібито просунулися до кілометра поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки), хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів цього твердження.

Російські "воєнкори" стверджували, що останнім часом бої в районі Великої Новосілки посилилися і російська авіація завдає ударів по позиціях ЗСУ у цьому районі керованими плануючими бомбами.

Позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного та на південний захід від Великої Новосілки в районі Приютного та Новодарівки.

"Південна вісь"

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ у Роботиному на заході Запорізької області.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 29 квітня, видно, як окупанти штурмують Роботине та встановлюють російський триколор у західній частині населеного пункту.

На кадрах із геолокацією, зокрема, видно, що російські літаки діють на малих висотах поблизу лінії фронту, ймовірно, користуючись відсутністю українських засобів ППО в цьому районі.

Відомий кремлівський "воєнкор" стверджував, що 2-й батальйон 71-го мотострілецького полку нібито прорвав українську оборону в Роботиному та змусив ЗСУ відійти з населеного пункту.

Деякі російські блогери розповідали, що путінські війська начебто контролюють більшу частину Роботиного, але північні околиці поселення є спірною "сірою зоною".

Декілька інших російських блогерів попередили, що повідомлення про значні російські просування в Роботиному передчасні. У звіті зазначається, що експерти ISW не спостерігали візуального підтвердження того, що війська РФ контролюють усе Роботине. Аналітики оцінюють, що росіяни утримують позиції в західному та південно-західному районах населеного пункту.

Бої також тривали на північний захід від Вербового (на схід від Роботиного).

30 квітня війська РФ продовжували штурмові дії на східному (лівому) березі Херсонської області та островів у Дніпрі.

Речник Південного оперативного командування ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що війська РФ безуспішно атакували українські позиції на Нестризі, острові на річці Дніпро на південний захід від Херсона, і після втрат відступили.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська РФ також безуспішно атакували українські позиції поблизу Кринок.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося, що у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні від 30 квітня розповіли, що на фронті протягом доби було зафіксовано 96 бойових зіткнень.

Крім того, у військовому командуванні зазначили, що станом на ранок 30 квітня загальні втрати російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгення в Україну вже склали близько 468 720 солдатів.