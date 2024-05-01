ВСУ восстановили позиции возле Кременной, россияне давят в районе Работино: карты ISW

На фронте в Украине продолжаются позиционные бои на многих направлениях. Силы обороны восстановили утраченные позиции вблизи Кременной, а российские захватчики давят в районе Работино и пытаются продвигаться под Часовым Яром.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 30 апреля заявил, что за последние 10 месяцев в РФ на северной границе Харьковской области находилось около 20 тысяч российских военных, а в общей сложности на Купянском направлении - около 100 тыс., и что оккупанты заменили подразделения, которые потеряли боеспособность за последние два месяца.

Глава ОВА отметил, что Силы обороны отслеживают возможные российские передислокации в этом районе и рассказал, что враг может накапливать войска для штурма позиций ВСУ.

30 апреля продолжались позиционные боевые действия на линии Купянск - Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российский источник утверждал, что войска РФ якобы продвинулись в центральную и юго-восточную Кислевку (юго-восточнее Купянска), но в ISW наблюдали лишь подтвержденные наступления россиян в восточной части населенного пункта.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Сватово в районе Берестового, Крахмального и Стельмаховки; к западу от Сватово возле Копанок и Райгородка; юго-западнее Сватово около Твердохлебового, Новосергеевки, Новоегоровки, Грековки и Невского.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что несколько российских подразделений безуспешно наступают северо-восточнее Берестового со стороны Крахмального.

Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции вблизи Кременной во время продолжения боев в этом районе 30 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 30 апреля, показывают, что ВСУ незначительно продвинулись к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной), отвоевывая позиции вдоль полосы в этом районе.

Позиционные бои продолжались к западу от Кременной в районе Тернов, Торского, Заречного; юго-западнее Кременной в районе Серебрянского лесничества; и к югу от Кременной возле Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

30 апреля на Северском направлении к северо-востоку от Бахмута продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отразили российские атаки восточнее Северского в районе Верхнекаменского, и к югу от Северска в районе Раздолевки.

Войска РФ недавно подтвердили продвижение вблизи Часового Яра на фоне продолжения своих наступательных операций в этом районе 30 апреля.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 апреля, показывают, что оккупанты продвинулись на восточную сторону Северо-Донецко-Донбасского канала к югу от Часового Яра.

Бои продолжались около Нового микрорайона (восточная часть н.п. Часов Яр); восточнее Часового Яра возле Ивановского; юго-восточнее Часового Яра возле Клещиевки, Андреевки, Нью-Йорка, Шумов и Южного.

Несколько "военкоров" утверждали, что авиация РФ продолжает наносить удары по микрорайону Канал (самая восточная часть н.п. Часов Яр).

30 апреля позиционные боевые действия продолжались западнее и юго-западнее Донецка, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российский военкор утверждал, что войска РФ якобы продвинулись на глубину до 450 метров вдоль фронта шириной в километр на северо-восточной окраине Красногоровки (к западу от Донецка), хотя в ISW не заметили визуальных доказательств этого утверждения.

Боевые действия продолжались западнее Донецка в районе Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки и Константиновки.

Сообщается, что 30 апреля войска РФ продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе не было.

Российский блоггер утверждал, что подразделения российской 5-й танковой бригады якобы продвинулись до километра вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки), хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств этого утверждения.

Российские "военкоры" утверждали, что в последнее время бои в районе Великой Новоселки усилились, и российская авиация наносит удары по позициям ВСУ в этом районе управляемыми планирующими бомбами.

Позиционные бои продолжались южнее Великой Новоселки в районе Старомайорского и Урожайного и юго-западнее Великой Новоселки в районе Приютного и Новодаровки.

"Южная ось"

Войска РФ недавно подтвердили наступление в Работино на западе Запорожской области.

На геолокационных кадрах, опубликованных 29 апреля, видно, как оккупанты штурмуют Работино и устанавливают российский триколор в западной части населенного пункта.

На кадрах с геолокацией видно, что российские самолеты действуют на малых высотах вблизи линии фронта, вероятно, пользуясь отсутствием украинских средств ПВО в этом районе.

Известный кремлевский "военкор" утверждал, что 2-й батальон 71-го мотострелкового полка якобы прорвал украинскую оборону в Работино и заставил ВСУ отойти из населенного пункта.

Некоторые российские блоггеры рассказывали, что путинские войска будто бы контролируют большую часть Работино, но северные окраины поселка являются спорной "серой зоной".

Несколько других российских блогеров предупредили, что сообщения о значительных российских продвижениях в Работино преждевременны. В отчете отмечается, что эксперты ISW не наблюдали визуального подтверждения того, что войска РФ контролируют все Работино. Аналитики оценивают, что россияне удерживают позиции в западном и юго-западном районах населенного пункта.

Бои также продолжались северо-западнее Вербового (восточнее Работино).

30 апреля войска РФ продолжали штурмовые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области и островов в Днепре.

Спикер Южного оперативного командования ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что войска РФ безуспешно атаковали украинские позиции на Нестриге, острове на реке Днепр юго-западнее Херсона, и после потерь отступили.

В Генштабе ВСУ сообщили, что войска РФ также безуспешно атаковали украинские позиции вблизи Крынок.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке от 30 апреля рассказали, что на фронте в течение суток было зафиксировано 96 боевых столкновений.

Кроме того, в военном командовании отметили, что к утру 30 апреля общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину уже составили около 468 720 солдат.