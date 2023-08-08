ЗСУ відкинули окупантів біля Новоєгорівки, ворог контролює Новоселівське, - DeepState

Ситуація на фронтах

На Сватівському відрізку, за даними ресурсу, військам РФ вдалося захопити практично повністю Новоселівське.

Війська РФ зайняли Новоселівське (фото: скрін deepstatemap.live)

Не вщухають бої у Серебрянському лісництві, а також біля Вільшани та Новоєгорівки, водночас бійцям ЗСУ вдалося відкинути окупантів від останнього населеного пункту на південь.

ЗСУ відкинули окупантів біля Новоєгорівки (фото: скрін deepstatemap.live)

У матеріалі наводиться розповідь одного з військових ЗСУ на напрямку в районі Куп'янська. Захисник пише, що ворог "підвів свіжі сили та чималу кількість штурмових підрозділів, здійснює атаки в пішому порядку полями та лісосмугами, чому сприяє двометрова трава".

"З нашого боку чисельність о/с не дозволяє надійно закрити кожен метр, тож тактика противника іноді дає йому охоплювати та обходити наші спостережні пункти та позиції відділень. Взводних/ротних опорних пунктів ми фактично не маємо. Проте його сили досить швидко виснажуються, мінімум три штурмових роти лежить, наприклад, в лісосмузі довжиною в кілометри півтора", - розповів військовослужбовець ЗСУ.

Ситуація на Куп'янському напрямі (фото: скрін deepstatemap.live)

На Бахмутському напрямку ситуація без змін. Бої по лінії Кліщіївка - Курдюмівка продовжуються.

Ситуація в районі Бахмута (фото: скрін deepstatemap.live)

У районі Авдіївки російські окупанти знову намагалися наступати з Крутої Балки, при цьому безуспішно.

Біля Авдіївки окупанти намагалися наступати з боку Крутої Балки (фото: скрін deepstatemap.live)

На Бердянському відрізку фронту продовжуються бої біля населених пунктів Приютне та за Урожайне.

Ведуться бої за Приютне (фото: скрін deepstatemap.live)

На Запорізькому відрізку точаться бої біля Роботиного та Вербове. Зміни лінії бойового зіткнення тут мають умовний характер, і в районі "ситуація дуже динамічна", зазначається у звіті.

Ситуація біля Роботиного (фото: скрін deepstatemap.live)

На Таврійській ділянці фронту змін не зафіксовано. При цьому раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України та підрозділі "Стугна" показували фото матеріали нещодавнього вдалого рейду на Лівобережжі Херсонської області.

Ситуація на Таврійському напрямі (фото: скрін deepstatemap.live)

Ситуація на інших ділянках фронту

На Сіверському напрямку, а також на півночі країни біля кордонів із Білоруссю - без змін.

У звіті аналітиків DeepState у Telegram зауважується, що незважаючи на затишшя на інформаційному фронті - "на багатьох ділянках фронту дуже важко".

"Ймовірно, зараз для Сил Оборони триває один з найважчих періодів в повномасштабній війні. Триває важка боротьба за виснаження суперника", - йдеться у публікації.

Сили оборони не дають окупантам просуватися

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що протягом тижня воїни ЗСУ змогли стримати всі спроби настання окупантів, та не дали їм просунутися.

У Міноборони також заявили, що на Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках тривають тяжкі бої. Зокрема, ворог проводить постійні штурми на північ від Бахмута з метою повернути втрачені позиції, але Сили оборони їх відбивали.