ВСУ отбросили оккупантов около Новоегоровки, враг контролирует Новоселовское, - DeepState

Ситуация на фронтах

На Сватовском отрезке, по данным ресурса, войскам РФ удалось захватить фактически полностью Новоселовское.

Войска РФ заняли Новоселовское (фото: скрин deepstatemap.live)

Не стихают бои в Серебрянском лесничестве, а также возле Ольшаны и Новоегоровки, в то же время бойцам ВСУ удалось отбросить оккупантов от последнего населенного пункта южнее.

ВСУ отбросили оккупантов около Новоегоровки (фото: скрин deepstatemap.live)

В материале приводится рассказ одного из военных ВСУ на направлении в районе Купянска. Защитник пишет, что враг "подвел свежие силы и немалое количество штурмовых подразделений, совершает атаки в пешем порядке полями и лесополосами, чему способствует двухметровая трава".

"С нашей стороны численность о/с не позволяет надежно закрыть каждый метр, поэтому тактика противника иногда дает ему охватывать и обходить наши наблюдательные пункты и позиции отделений. Однако его силы довольно быстро истощаются, минимум три штурмовых рот лежит например в лесополосе длиной в километра полтора", - рассказал военнослужащий ВСУ.

Ситуация на Купянском направлении (фото: скрин deepstatemap.live)

На Бахмутском направлении ситуация без изменений. Бои по линии Клещиевка - Курдюмовка продолжаются.

Ситуация в районе Бахмута (фото: скрин deepstatemap.live)

В районе Авдеевки российские оккупанты опять пытались наступать с Крутой Балки, при этом безуспешно.

Около Авдеевки оккупанты пытались наступать со стороны Крутой Балки (фото: скрин deepstatemap.live)

На Бердянском отрезке фронта продолжаются бои возле населенных пунктов Приютное и за Урожайное.

Ведутся бои за Приютное (фото: скрин deepstatemap.live)

На Запорожском отрезке ведутся бои возле Роботино и Вербовое. Изменения линии боевого соприкосновения тут носят условный характер, и в районе "ситуация очень динамичная", отмечается в отчете.

Ситуация возле Роботино (фото: скрин deepstatemap.live)

На Таврическом участке фронта изменения не зафиксированы. При этом ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины и подразделении "Стугна" показывали фото материалы недавнего удачного рейда на Левобережье Херсонской области.

Ситуация на Таврическом направлении (фото: скрин deepstatemap.live)

Ситуация на других участках фронта

На Северском направлении, а также на севере страны возле границ с Белорусью - без изменений.

В отчете аналитиков DeepState в Telegram отмечается, что несмотря на затишье на информационном фронте - "на многих участках фронта очень тяжело".

"Вероятно, сейчас для Сил Обороны продолжается один из самых трудных периодов в полномасштабной войне. Идет трудная борьба за истощение соперника", - говорится в публикации.

Силы обороны не дают оккупантам продвигаться

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что в течение недели воины ВСУ смогли сдержать все попытки наступления оккупантов, и не дали им продвинуться.

В Минобороны также заявили, что на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях продолжаются тяжелые бои. В частности, враг проводит постоянные штурмы севернее Бахмута с целью вернуть утраченные позиции, но Силы обороны их отбивали.