RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ отбросили оккупантов около Новоегоровки, враг контролирует Новоселовское, - DeepState

Фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На Сватовском участке фронта продолжаются тяжелые бои. Силы обороны Украины смогли откинуть российских оккупантов южнее населенного пункта Новоегоровка, при этом захватчики взяли под контроль Новоселовское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленную интерактивную карту DeepState.

Ситуация на фронтах

На Сватовском отрезке, по данным ресурса, войскам РФ удалось захватить фактически полностью Новоселовское.

Войска РФ заняли Новоселовское (фото: скрин deepstatemap.live)

Не стихают бои в Серебрянском лесничестве, а также возле Ольшаны и Новоегоровки, в то же время бойцам ВСУ удалось отбросить оккупантов от последнего населенного пункта южнее. 

ВСУ отбросили оккупантов около Новоегоровки (фото: скрин deepstatemap.live)

В материале приводится рассказ одного из военных ВСУ на направлении в районе Купянска. Защитник пишет, что враг "подвел свежие силы и немалое количество штурмовых подразделений, совершает атаки в пешем порядке полями и лесополосами, чему способствует двухметровая трава".

"С нашей стороны численность о/с не позволяет надежно закрыть каждый метр, поэтому тактика противника иногда дает ему охватывать и обходить наши наблюдательные пункты и позиции отделений. Однако его силы довольно быстро истощаются, минимум три штурмовых рот лежит например в лесополосе длиной в километра полтора", - рассказал военнослужащий ВСУ.

Ситуация на Купянском направлении (фото: скрин deepstatemap.live)

На Бахмутском направлении ситуация без изменений. Бои по линии Клещиевка - Курдюмовка продолжаются.

Ситуация в районе Бахмута (фото: скрин deepstatemap.live)

В районе Авдеевки российские оккупанты опять пытались наступать с Крутой Балки, при этом безуспешно.

Около Авдеевки оккупанты пытались наступать со стороны Крутой Балки (фото: скрин deepstatemap.live)

На Бердянском отрезке фронта продолжаются бои возле населенных пунктов Приютное и за Урожайное.

Ведутся бои за Приютное (фото: скрин deepstatemap.live)

На Запорожском отрезке ведутся бои возле Роботино и Вербовое. Изменения линии боевого соприкосновения тут носят условный характер, и в районе "ситуация очень динамичная", отмечается в отчете.

Ситуация возле Роботино (фото: скрин deepstatemap.live)

На Таврическом участке фронта изменения не зафиксированы. При этом ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины и подразделении "Стугна" показывали фото материалы недавнего удачного рейда на Левобережье Херсонской области.

Ситуация на Таврическом направлении (фото: скрин deepstatemap.live)

Ситуация на других участках фронта

На Северском направлении, а также на севере страны возле границ с Белорусью - без изменений. 

В отчете аналитиков DeepState в Telegram отмечается, что несмотря на затишье на информационном фронте - "на многих участках фронта очень тяжело".

"Вероятно, сейчас для Сил Обороны продолжается один из самых трудных периодов в полномасштабной войне. Идет трудная борьба за истощение соперника", - говорится в публикации.

Силы обороны не дают оккупантам продвигаться

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что в течение недели воины ВСУ смогли сдержать все попытки наступления оккупантов, и не дали им продвинуться.

В Минобороны также заявили, что на Бахмутском, Купянском и Лиманском направлениях продолжаются тяжелые бои. В частности, враг проводит постоянные штурмы севернее Бахмута с целью вернуть утраченные позиции, но Силы обороны их отбивали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныКарта боевых действий