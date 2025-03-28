ЗСУ відбивають штурми РФ на Покровському напрямку: Генштаб оновив дані

Втрати РФ

Нагадаємо, що за останню добу, з 27 на 28 березня, війська РФ втратили у війні проти України 1860 солдатів. Також ЗСУ знищили 122 артсистеми, 144 дрони і 210 одиниць автотехніки.

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