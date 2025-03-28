ЗСУ відбивають штурми РФ на Покровському напрямку: Генштаб оновив дані

Українські захисники продовжують відбивати штурми російських військ на кількох напрямках фронту, завдаючи ворогу значних втрат. За минулу добу зафіксовано понад 200 боєзіткнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Протягом минулої доби зафіксовано 209 боєзіткнень. Ворог здійснив 98 авіаударів, скинувши 157 керованих авіаційних бомб, здійснив 6430 обстрілів, зокрема 222 із реактивних систем залпового вогню, а також застосував 2911 дронів-камікадзе.
Харківський напрямок - шість спроб прориву ворога у бік Вовчанська і Фиголівки.
Куп’янський напрямок - 26 атак противника в районах Степової Новоселівки, Загризового, Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки.
Лиманський напрямок - 32 атаки окупантів у районах Надії, Колодязів, Мирного, Ямполівки, Новосергіївки, Нового, Ольгівки, Дронівки, Григорівки.
Сіверський напрямок - три атаки поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.
Краматорський напрямок - чотири атаки в районах Часового Яру та Предтечиного.
Торецький напрямок - 24 атаки біля Кримського, Озарянівки, Курдюмівки, Торецька, Диліївки, Леонідівки, Щербинівки.
Покровський напрямок - 68 штурмових дій противника в районах Пантелеймонівки, Олександрополя, Водяного Другого, Єлизаветівки, Лисівки, Сухого Яру, Котлиного, Удачного, Успенівки, Преображенки, Андріївки, Малинівки, Новоолександрівки.
Новопавлівський напрямок - 14 атак у районах Костянтинополя, Розливу, Скудного, Дніпроенергії, Бурлацького.
Гуляйпільський напрямок - дев’ять атак у районах Привільного, Новосілки, Вільного Поля.
Оріхівський напрямок - чотири штурми в районах Щербаків, Лобкового, Кам’янського.
Придніпровський напрямок - без активних бойових дій.
Волинський та Поліський напрямки - ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.
Сили оборони України продовжують операцію, завдаючи противнику значних втрат. Протягом доби ворог здійснив 22 авіаудари, використав 25 керованих авіабомб, провів 382 обстріли, зокрема 26 із реактивних систем залпового вогню. Було відбито 18 штурмових дій ворога.
Нагадаємо, що за останню добу, з 27 на 28 березня, війська РФ втратили у війні проти України 1860 солдатів. Також ЗСУ знищили 122 артсистеми, 144 дрони і 210 одиниць автотехніки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.