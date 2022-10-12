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ВСУ отбивают атаки на Донбассе и готовятся к наступлениям: карты боев на утро

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Украина, Среда 12 октября 2022 09:07
ВСУ отбивают атаки на Донбассе и готовятся к наступлениям: карты боев на утро Фото: ВСУ отбивают атаки оккупантов на Донбассе (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска отбивают атаки врага в Донецкой и Херсонской областях. Кроме того, ВСУ, вероятно, готовятся к наступлению на линии вблизи Сватово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Линия Оскол - Кременная

Украинские силы пока сохраняют информационную тишину об успехах на этом направлении. Однако известно, что ВСУ продвигают в направлении города Сватово Луганской области, а также готовятся к атакам вблизи освобожденного Лимана.

Аналитики ISW прогнозируют, что украинские войска смогут продвинуться вглубь обороны противника.

В то же время, российские войска продолжают обстреливать освобожденные территории Харьковской области, в том числе населенные пункты вблизи Купянска.

ВСУ отбивают атаки на Донбассе и готовятся к наступлениям: карты боев на утро

Донбасс

На этом участке фронта усилились бои вблизи Бахмута. Российская армия пытается прорвать оборону вблизи Авдеевки и Первомайского, а также северо-восточнее Бахмута в районе Соледара.

Однако ВСУ отражают штурмы россиян и не дают им продвинуться вглубь Донецкой области.

ВСУ отбивают атаки на Донбассе и готовятся к наступлениям: карты боев на утро

Юг

Аналитики ISW отметили, что контрнаступление украинских войск в Херсонской области замедлилось, однако продолжается. Вероятно, подразделения ВСУ перегруппировываются, чтобы усилить штурмы.

В то же время, по данным ISW, украинская армия держит под огневым контролем главные логистические артерии врага и атакует штабы и места скопления оккупантов. В частности, речь идет об Антоновском мосту в Херсоне.

ВСУ отбивают атаки на Донбассе и готовятся к наступлениям: карты боев на утро

Напомним, Генштаб ВСУ заявил, что украинские защитники отразили вражеские атаки в районе 7 населенных пунктов.

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