ЗСУ відбили атаки ворога в районі 7 населених пунктів, - Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. ЗСУ відбили атаки ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Оборонно-промисловий комплекс Білорусі задіяно у ремонті російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій. Окрім цього, знято зі зберігання та відправлено в Білгородську область першу партію з двадцяти танків Т-72.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку - Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда, Нововасилівка та Сорокине Сумської області;

на Слобожанському напрямку - Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне;

на Краматорському напрямку - Першотравневе, Ковалівка, Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Білогорівка та Сіверськ;

на Бахмутському напрямку - Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Опитне, Майорськ Спірне та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках - Велика Новосілка, Нескучне, Малі Щербаки, Оріхів і Червоне.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. Зокрема, Велике Артакове, Давидів Брід, Благодатівка, Сухий Ставок, Широке, Тернові Поди, Солдатське, Правдине та Мирне.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка.

В результаті успішних дій Сил оборони України та через велику кількість поранених, на тимчасово окупованих територіях Луганської області спостерігається дефіцит медичних працівників. Щоб поповнити штати лікарень, окупанти направили клопотання з проханням про відрядження медперсоналу з центральних та східних областей РФ.

Українська авіація протягом доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох систем протиповітряної оборони противника.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 12 пунктів управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, а також понад 20 інших важливих об'єктів ворога.