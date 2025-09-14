ЗСУ відбили вже 29 з 35 атак РФ на Покровському напрямку, - Генштаб

Станом на 16:00, 14 вересня, на фронті від початку доби відбулося 114 боїв. Майже третина з них лише на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили вже майже всі атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Сьогодні від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Ситне, Малушине, Руденка, Соснівка, Чуйківка, Кореньок, Бачівськ, Нововасилівка, Бруски Сумської області; Михальчина Слобода, Хрінівка Чернігівської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник п’ять разів проводив наступальні дії, на даний час триває одне боєзіткнення. Ворожа авіація завдала сім авіаударів, загалом скинувши 15 керованих авіаційних бомб, також ворог здійснив 110 обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили чотири штурми ворога поблизу Вовчанська та в напрямку Одрадного. Дотепер тривають ще три боєзіткнення.

Противник двічі атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Куп’янськ та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили три атаки у напрямку Ставків та поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Торське. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили сім ворожих атак - підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки. Дотепер не вщухають ще п’ять боєзіткнень.

На Краматорському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень із противником у районах Ступочок та Олександро-Шультиного, досі тривають бої у двох локаціях.

На Торецькому напрямку російські окупанти п’ять разів штурмували позиції наших захисників у районах Плещіївки, Катеринівки та Степанівки. Українські підрозділи відбили три атаки, ще два бої тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 35 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та в бік Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 29 атак, бої тривають.

На Новопавлівському напрямку загарбники 15 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів. Авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Ольгівці.