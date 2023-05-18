ЗСУ відбили всі сьогоднішні атаки в Бахмуті, на околицях є просування, - Маляр

"Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів та значно посилив угруповання. Сьогодні весь день ворог атакував Бахмут. Всі атаки нашими оборонцями відбиті", - повідомила заступник міністра.

За її даними, станом на 19:00, 18 травня, українські військові контролюють південно-західну частину Бахмута.

"На околицях на півночі від Бахмута ворог теж атакував. Атаки відбиті. На окремих ділянках є просування наших військ на 500 метрів", - додала Маляр.

Вона також повідомила, що в передмісті Бахмута на півдні протягом дня йшли запеклі бої. Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, однак зазнав втрат та не зміг виконати свої задачі.

"На окремих ділянках наші війська просунулись на 1 км", - додала заступник міністра.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ЗСУ під час штурму створили плацдарм для подальшого наступу під Бахмутом.

РБК-Україна також писало про те, що, за словами речника Східного угруповання військ Сергія Череватого, наші воїни продовжують атакувати російських окупантів на Бахмутському напрямку. ЗСУ вдалося просунутися на відстань до 1700 метрів на флангах.

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