ЗСУ відбили всі атаки росіян на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Українські війська продовжують вести запеклі бої з окупантами на кількох напрямках. Зокрема, ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області та відбивають атаки росіян в районі Кринок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
Російська влада не надала інформації про жертви, лише стверджуючи, що це цивільні особи.
"Південна вісь"
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.