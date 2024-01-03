ВСУ отразили все атаки россиян на левом берегу Херсонской области: карты боев ISW

Украинские войска продолжают вести упорные бои с оккупантами на нескольких направлениях. В частности, ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области и отбивают атаки россиян в районе Крынок.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
Бои в Донецкой области
Российские власти не предоставили информацию о жертвах, лишь утверждая, что это гражданские лица.
"Южная ось"
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.