ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі та знищили склад боєприпасів окупантів, - Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Їм вдалося відбити атаки росіян на Донбасі та знищити склад боєприпасів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За поточну добу підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Озарянівка та Одрадівка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Противник знову вдався до масованого обстрілу критичної інфраструктури та помешкань цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

На Волинському, Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бачівськ, Старикове, Гудове, Атинське, Басівка та Юнаківка Сумської області;

на Слобожанському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам’янка Харківської області;

на Бахмутському напрямку - з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Зеленопілля, Кліщіївка та Майорськ;

на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Дорожнянка, Степногірськ і Оріхів Запорізької області та Добра Надія у Дніпропетровській області. Також завдав ракетного удару по місту Нікополь.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру. Вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження дев’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий гелікоптер.

Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та один склад боєприпасів ворога.