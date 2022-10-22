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ВСУ отразили все атаки на Донбассе и уничтожили склад боеприпасов оккупантов, - Генштаб

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Украина, Суббота 22 октября 2022 18:21
ВСУ отразили все атаки на Донбассе и уничтожили склад боеприпасов оккупантов, - Генштаб Фото: ВСУ отразили все атаки на Донбассе и уничтожили склад боеприпасов оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Им удалось отразить атаки россиян на Донбассе и уничтожить склад боеприпасов россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны по отдельным направлениям, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За текущие сутки подразделения сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Бахмут, Озаряновка и Одрадовка Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Противник снова прибег к массированному обстрелу критической инфраструктуры и жилищ гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

На Волынском, Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бачевск, Стариковое, Гудово, Атинское, Басовка и Юнаковка Сумской области;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Малая Волча, Красное Первое, Берестово и Каменка Харьковской области;

на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Зеленополье, Клещиевка и Майорск;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области, Дорожнянка, Степногорск и Орехов Запорожской области и Добрая Надежда в Днепропетровской области. Также нанес ракетный удар по городу Никополь.

На Южнобужском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру. Огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.

Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение девяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский вертолет.

Военнослужащие ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один состав боеприпасов врага.

Напомним, что ВСУ отразили атаки россиян в трех областях и уничтожили комплекс С-300.

ВСУ атаковали два района сосредоточения россиян и сбили 15 иранских дронов.

Также ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов.

Напомним, в Черном море сейчас находятся 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

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