ЗСУ відбили ворожі атаки на сході, а окупанти перегруповують війська, - Генштаб

Росіяни намагаються утримати тимчасово окуповані території та зосереджують зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. При цьому вони не припиняють спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окупанти здійснюють перегрупування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.

При цьому залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території нашої країни. Протягом 5 жовтня ворог завдав три ракетні та два авіаційні удари, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ударів загарбників постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 20 населених пунктів. Серед них - Біла Церква, Рідкодуб, Сіверськ, Соледар, Білогірка, Карлівка, Запоріжжя, Нікополь, Кривий Ріг та Мирне.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.

На інших напрямках росіяни здійснювали обстріли:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Голишівське та Писарівка Сумської області;

- в районах населених пунктів Голишівське та Писарівка Сумської області; на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Івашки, Гур’їв Козачок, Уди, Рідкодуб, Вовчанськ та Дворічна;

- в районах населених пунктів Івашки, Гур’їв Козачок, Уди, Рідкодуб, Вовчанськ та Дворічна; на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Ківшарівка, Кам’янка, Новолюбівка, Терни, Торське, Іванівка, Серебрянка, Спірне та Білогорівка;

- в районах населених пунктів Ківшарівка, Кам’янка, Новолюбівка, Терни, Торське, Іванівка, Серебрянка, Спірне та Білогорівка; на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Зайцеве, Одрадівка, Нью-Йорк та Юр’ївка;

- в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Зайцеве, Одрадівка, Нью-Йорк та Юр’ївка; на Авдіївському напрямку - в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни активних наступальних дій не вели. Завдали обстрілів в районах населених пунктів Володимирівка, Новосілка, Времівка, Шахтарське, Золота Нива, Пречистівка, Павлівка, Веселе, Червоне, Дорожнянка та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують здійснювати заходи з перегрупування та відведення своїх підрозділів. Обстріляли понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Велике Артакове, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Новогреднєве, Сухий Ставок, Луч, Степова Долина, Солдатське, Правдине та Мирне.

Протягом 5 жовтня підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Новомихайлівка.

Також повідомляється, що внаслідок успішних дій захисників на Херсонському напрямку, підрозділи ворога зазнали втрат та намагаються евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро. Зокрема, у населений пункт Веселе, біля Каховської ГЕС, загарбники перемістили до 150 поранених військових та близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки.

На тимчасово окупованій території Луганської області, через велику кількість поранених та перевантаження місцевих лікувальних закладів, росіяни облаштували та використовують школу як військовий шпиталь. За попередньою інформацією там перебуває до 200 поранених солдатів.

Авіація Сил оборони протягом 5 жовтня завдала понад десять ударів. Підтверджено ураження 9 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів росіян. Крім того, наші підрозділи ППО збили сім ворожих безпілотників. Шість із них - іранського виробництва.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили два пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 10 інших важливих об’єктів окупантів.