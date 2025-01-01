ЗСУ відбили спробу РФ потіснити оборонців із займаних позицій на Придніпровському напрямку

За даними Генштабу, прикордонні міста та села продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів. Сьогодні постраждали населені пункти, серед яких Тимоновичі, Янжулівка, Карповичі, Залізний Міст, Миколаївка Чернігівської області; Тимофіївка Сумської області.

Ситуації на фронтах

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби проводить три спроби просунутися до наших позицій в районах Колісниківки, Загризового та Нової Кругляківки.

Агресор також збільшив кількість атак до шести на Лиманському напрямку. Атакує поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили дев’ять атак окупантів в районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Торецькому напрямку ворог п’ять разів намагався йти вперед в районі Торецька та в напрямку Щербинівки. На даний час триває бій.

Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. Сімнадцять разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Відбито ворожі атаки в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоолексіївки та Нововасилівки. Наразі тривають ще сім боєзіткнень.

Запеклі бої відбулись на Курахівському напрямку. Поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового протягом дня відбулося 11 бойових зіткнень, три ворожі атаки тривають.

На Времівському напрямку агресор 12 разів атакував позиції наших захисників в районі Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового Комара, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення в районі Новоандріївки, противник успіху не мав.

Сьогодні на Придніпровському напрямку українські захисники успішно відбили одну спробу противника потіснити наших оборонців із займаних позицій.

На Харківському, Гуляйпільському, Сіверському напрямках з початку доби противник активних дій не проводив.

У Курській області українські захисники відбили 31 атаку загарбників, два боєзіткнення тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав одного ракетного та дев’ять авіаційних ударів, із застосуванням семи ракет та одинадцяти керованих бомб, та здійснив 198 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Втрати РФ в Україні

Нагадаємо, станом на ранок 1 січня втрати РФ в Україні склали 1250 військових за добу, 31 грудня. Українській військові знешкодили 4 танки, 13 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 вертоліт, 50 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 49 одиниць автомобільної техніки та одиницю спецтехніки окупантів.