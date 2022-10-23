ЗСУ відбили спроби росіян наступати біля Бахмуту та завдали успішних авіаударів, - Генштаб

За даними українського військового командування, українські захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.

При цьому авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів. Підтверджено влучання по 6 районам зосередження озброєння та військової техніки ворога. Також підрозділи протиповітряної оборони збили дванадцять БПЛА Shahed-136.

Українським військовим вдалося знищити військову техніку ворога, у тому числі РСЗВ "Ураган" і гаубиці Д-30.

У той же час окупанти завдали 2 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Ситуація на окремих напрямках: