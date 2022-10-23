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ВСУ отбили попытки россиян наступать возле Бахмута и нанесли успешные авиаудары, - Генштаб

Иллюстративное фото: ВСУ отбили попытки россиян наступать возле Бахмута и нанесли успешные авиаудары (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 23 октября, украинские военные не дали россиянам продвинуться в Донецкой области, в том числе возле Бахмута и Авдеевки. Также они нанесли шесть результативных авиаударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

По данным украинского военного командования, украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Клищиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.

При этом авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов. Подтверждено попадание по 6 районам сосредоточения вооружения и военной техники противника. Также подразделения противовоздушной обороны сбили двенадцать БПЛА Shahed-136.

Украинским военным удалось уничтожить военную технику врага, в том числе РСЗО "Ураган" и гаубицы Д-30.

В то же время оккупанты нанесли 2 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация по отдельным направлениям:

  • на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений;
  • на Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Ямполевка, Каменка и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении из танков и другой техники россияне вели обстрел у Бахмутского, Бахмута, Клещиевки, Озаряновки, Опытного, Соледара и Яковлевки;
  • на Авдеевском и Запорожском направлениях из танков и артиллерии россияне обстреляли территорию нашей страны возле Авдеевки, Первомайского, Невельского, Водяного, Новомихайловки, Марьинки, Пречистовки, Новоселки и Зализничное.
  • на Южнобужском направлении от огня реактивной и ствольной артиллерии пострадали Никополь и Ильинка Днепропетровской области.

Напомним, ранее стало известно, что россияне покинули населенные пункты Чаривное и Чкалово.

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Донецкая областьБахмутГенштаб ВСУВойна России против Украины