ЗСУ відбили штурм та знищили бронетехніку російських військ на Новопавлівському напрямку

Українські десантники на Новопавлівському напрямку відбили штурм російських окупантів. Вони знищили ворожу бронетехніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
На Новопавлівському напрямку фронту підрозділи десантно-штурмової бригади Збройних Сил України успішно відбили атаки російських окупантів, знищивши кілька одиниць бронетехніки, танків, мотоциклів та ліквідувавши значну кількість ворожих солдатів.
У ході бою українські військові знешкодили ворожі бронемашини та техніку, завдавши значних втрат російським загарбникам. Попри спроби прориву оборони українських десантників, російські війська зазнали чергової поразки.
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог здійснив 31 авіаудар, використавши 47 КАБ, а також провів 440 обстрілів, зокрема 4 - з РСЗВ. Українські захисники відбили 16 штурмових атак загарбників.
На Новопавлівському напрямку ворог вчора провів 11 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Скудне.