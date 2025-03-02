ЗСУ відбили штурм та знищили бронетехніку російських військ на Новопавлівському напрямку

Ситуація на фронті

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу ворог здійснив 31 авіаудар, використавши 47 КАБ, а також провів 440 обстрілів, зокрема 4 - з РСЗВ. Українські захисники відбили 16 штурмових атак загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог вчора провів 11 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Скудне.