ВСУ отбили штурм и уничтожили бронетехнику российских войск на Новопавловском направлении

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки враг совершил 31 авиаудар, использовав 47 КАБ, а также провел 440 обстрелов, в том числе 4 - из РСЗО. Украинские защитники отбили 16 штурмовых атак захватчиков.

На Новопавловском направлении враг вчера провел 11 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Скудное.