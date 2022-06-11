ВСУ отбили штурм на Славянск и Северодонецк и остановили наступление из Попасной

Украинские военные смогли отразить несколько наступлений окупантов в Донецкой и Луганской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Беларусь осуществляет приведение подразделений к высшей степени боевой готовности, отрабатываются практические мероприятия по приему военнообязанных.
Оккупанты продолжает минометные обстрелы позиций украинских военных, которые расположены в приграничных районах.
Существенных изменений не наблюдается. Войска РФ сосредоточили главные усилия на содержании занятых рубежей. Проводятся постоянные обстрелы позиций ВСУ.
Российские военные совершали систематические артиллерийские обстрелы. При этом украинские бойцы успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли.
Около города Лисичанск враг увеличил интенсивность применения артиллерии. При этом Россия усиливает военное присутствие в регионе.
Противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошкивки.
"Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкиного", - рассказывают в Генштабе.
В районе Попасной наши защитники успешно остановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти.
Враг наступает в районе Нырково, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника захлебнулось. Под метким огнем наших воинов россияне отошли.
Активные боевые действия войска РФ не вели.
Оккупанты обстреливали украинские позиции в районах Добрянки, Великой Костромки, Муравьевки и Прибужского.
Существенных изменений не отмечено.
Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на субботу, 11 июня, под контролем Вооруженных сил Украины находится третья часть Северодонецка.
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