ВСУ отбили штурм на Славянск и Северодонецк и остановили наступление из Попасной

На Волынском и Полесском направлениях:

Беларусь осуществляет приведение подразделений к высшей степени боевой готовности, отрабатываются практические мероприятия по приему военнообязанных.

На Северском направлении:

Оккупанты продолжает минометные обстрелы позиций украинских военных, которые расположены в приграничных районах.

На Харьковском направлении:

Существенных изменений не наблюдается. Войска РФ сосредоточили главные усилия на содержании занятых рубежей. Проводятся постоянные обстрелы позиций ВСУ.

На Славянском направлении:

Российские военные совершали систематические артиллерийские обстрелы. При этом украинские бойцы успешно отразили вражеский штурм в районах Бражковки, Долины и Вернополья. Оккупанты отошли.

На Лиманском направлении:

Около города Лисичанск враг увеличил интенсивность применения артиллерии. При этом Россия усиливает военное присутствие в регионе.

На Северодонецком направлении:

Противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошкивки.

"Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкиного", - рассказывают в Генштабе.

На Бахмутском направлении:

В районе Попасной наши защитники успешно остановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти.

Враг наступает в районе Нырково, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника захлебнулось. Под метким огнем наших воинов россияне отошли.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях:

Активные боевые действия войска РФ не вели.

На Южнобужском направлении:

Оккупанты обстреливали украинские позиции в районах Добрянки, Великой Костромки, Муравьевки и Прибужского.

На Бессарабском направлении:

Существенных изменений не отмечено.