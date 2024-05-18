ЗСУ відбили штурм Часового Яру і знищили 20 одиниць бронетехніки РФ, - Зеленський

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за даними Генштабу, сьогодні на фронті бої тривають, зокрема, на Лиманському, Куп'янському, Курахівському та Харківському напрямках. Найгарячішими напрямками сьогодні є Покровський та Краматорський.

На Покровському напрямку себе проявили бійці 47-ї окремої механізованої бригади "Магура", розгромивши штурм окупантів на бронетехніці.

А зенітники 110-ї окремої механізованої бригади збили вже четвертий за місяць штурмовик Су-25 в Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.