ВСУ отразили штурм Часового Яра и уничтожили 20 единиц бронетехники РФ, - Зеленский

Ситуация на фронте

Напомним, по данным Генштаба, сегодня на фронте бои продолжаются, в частности, на Лиманском, Купянском, Кураховском и Харьковском направлениях. Самыми горячими направлениями сегодня являются Покровское и Краматорское.

На Покровском направлении себя проявили бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", разгромив штурм оккупантов на бронетехнике.

А зенитчики 110-й отдельной механизированной бригады сбили уже четвертый месяц штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.