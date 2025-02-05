ЗСУ відбили штурм біля Часового Яру та Торецька: ліквідовано 16 окупантів і три авто

За даними військових, російські війська за підтримки артилерії та дронів різних типів продовжують штурмувати позиції в міській забудові Часового Яру та Торецька.

Також з метою доставки штурмових підрозділів до передових позицій в районі Леонідівки, противник застосував автомобільну техніку. В результаті вогневого ураження три автомобілі та 16 окупантів було знищено.

Ситуація на інших напрямках

Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник безуспішно проводив штурмові дії позицій наших військ у Вовчанську.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував позиції наших військ поблизу Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового: успіху не мав.

На Лиманському напрямку окупанти атакували укріплення Сил оборони в районах Ямполівки та Торського. Втрат наших позицій не допущено.

Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення. Противник проводив наступальні дії в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Піщане, Удачне, Успенівка, Андріївка та Дачне. Північніше Новоєлізаветівки для доставки штурмових груп до передових позицій окупанти застосовували автотехніку.

Після нанесення вогневого ураження нашими підрозділами 7 автомобілів противника було пошкоджено та знищено. Триває пошук та ліквідація залишків десанту.

На Новопавлівському напрямку противник атакував в районі Костянтинополя: успіху не мав. Ворог продовжує накопичувати сили і засоби для подальших атак. Українські захисники наносять окупантам значних втрат в живій силі та техніці.