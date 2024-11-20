ЗСУ відбили позиції під Торецьком та стабілізували ситуацію: відео боїв
Українські воїни відбили позиції під Торецьком у Донецькій області та змогли стабілізувати ситуацію. ЗСУ взяли у полон двох росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу в Facebook.
На кадрах показана бойова робота воїнів спеціального батальйону "Шквал" 28-ї ОМБр. Кадри зафільмовані командиром однієї зі штурмових груп.
Як зазначили у бригаді, бійці "на характері" забрали позиції під Торецьком. Захисники провели успішну штурмову операцію, стабілізувавши ситуацію на одному з відтинків Торецького фронту.
"Ворог відчайдушно намагався зупинити наших воїнів дронами, але безрезультатно. Якісна підготовка, планування і мотивація лицарів відіграли вирішальну роль", - зазначили у ЗСУ.
Воїни ліквідували двох окупантів, ще двох взяли у полон, решта росіян втекли.
Ситуація на фронті
Росія протягом кількох місяців тисне на фронті. Як зазначала британська розвідка, за жовтень окупанти просунулися більше, ніж за всі попередні місяці 2024 року.
При цьому у жовтні ворог зазнав найбільших втрат на фронті з початку повномасштабної війни.
Найважчими ділянками фронту залишається Курахівський, Покровський, Куп'янський напрямки. Також триває операція у Курській області, де росіяни намагаються вибити ЗСУ.
Більше про те, що відбувається на фронті і де Росія може наступати взимку - у матеріалі РБК-Україна.
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