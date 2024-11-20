ВСУ отбили позиции под Торецком и стабилизировали ситуацию: видео боев
Украинские воины отбили позиции под Торецком в Донецкой области и смогли стабилизировать ситуацию. ВСУ взяли в плен двух россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода в Facebook.
На кадрах показана боевая работа воинов специального батальона "Шквал" 28 ОМБр. Кадры сняты командиром одной из штурмовых групп.
Как отметили в бригаде, бойцы "на характере" забрали позиции под Торецком. Защитники провели успешную штурмовую операцию, стабилизировав ситуацию на одном из отрезков Торецкого фронта.
"Враг отчаянно пытался остановить наших воинов дронами, но безрезультатно. Качественная подготовка, планирование и мотивация рыцарей сыграли решающую роль", - отметили в ВСУ.
Воины ликвидировали двух оккупантов, еще двоих взяли в плен, остальные россияне скрылись.
Ситуация на фронте
Россия в течение нескольких месяцев давит на фронте. Как отмечала британская разведка, за октябрь оккупанты продвинулись больше, чем за все предыдущие месяцы 2024 года.
При этом в октябре враг понес наибольшие потери на фронте с начала полномасштабной войны.
Самыми тяжелыми участками фронта остается Кураховское, Покровское, Купянское направления. Также идет операция в Курской области, где россияне пытаются выбить ВСУ.
Больше о том, что происходит на фронте и где Россия может наступать зимой - в материале РБК-Украина.
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