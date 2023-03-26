ЗСУ відбили понад 50 ворожих атак на Донбасі та знищили склад боєприпасів РФ, - Генштаб

Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже Російська Федерація надалі використовує тактику терору", - повідомили в штабі.

За даними Генштабу наразі противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На цих напрямках за останню добу, завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили понад 50 ворожих атак.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби ворог обстрілював райони населених пунктів: Нововасилівка, Бачівськ, Атинське, Волфине, Миропільське, Покровка, Попівка Сумської області, а також Тимофіївка, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Глибоке, Гатище, Колодязне, Дворічна, Западне і Кам’янка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів марні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківки та Веселого. Здійснив артилерійські обстріли по районах Куп’янська Харківської області; Макіївки, Невського, Діброви, Білогорівки Луганської області, а також Колодязів, Лимана і Виїмки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районі Іванівського Донецької області. Обстріляв населені пункти Васюківка, Бондарне, Залізнянське, Міньківка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка. Успіху не мав. Численних ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Нетайлове, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв райони Новомихайлівки, Вугледара та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів: Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Новоандріївка Запорізької області та Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Берислав, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Львове, Антонівка, Благовіщенське і Дніпровське Херсонської області.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.

Росіяни продовжують проводити рейди для вчинення тиску на місцеве населення тимчасово окупованих територій.

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