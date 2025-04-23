ЗСУ відбили понад 50 штурмів росіян біля Покровська: Генштаб оновив карту боїв

Російські війська не припиняють спроб прориву оборони біля Покровська. ЗСУ відбили понад 50 штурмів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За минулу добу на фронті відбулося 144 бойових зіткнення.
Противник продовжує масово застосовувати авіацію та дрони: зафіксовано 125 авіаударів із скиданням 242 керованих авіабомб (КАБ), 6019 обстрілів, у тому числі 150 - з реактивних систем залпового вогню.
Також окупанти застосували близько 2800 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Петрушівка, Угроїди, Миропільське, Проходи Сумської області; Покровськ, Удачне, Новомиколаївка, Сухий Яр, Зоря, Водяне, Гродівка, Красний Яр, Олексіївка, Новопавлівка, Багатир, Новопіль, Олександро-Калинове, Яблунівка, Ялта Донецької області; Біляківка Дніпропетровської області; Запоріжжя, Гуляйполе, Новодарівка, Лобкове, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області; Іванівка Херсонської області.
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 19 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійські засоби, засіб ППО та пункт управління противника", - звітував Генштаб
Харківський напрямок. Противник чотири рази намагався прорватися в районі Вовчанська, проте всі атаки було відбито.
Куп’янський напрямок. Три спроби штурму в районах Загризового та Нової Кругляківки завершилися безуспішно для загарбників.
Лиманський напрямок. Ворог здійснив 14 атак - у районах Колодязів, Надії, Новомихайлівки та в напрямках Ольгівки, Глущенкового, Новосергіївки.
Сіверський напрямок. Три спроби прориву в районах Григорівки та Верхньокам’янського були зупинені.
Краматорський напрямок. Шість атак противника поблизу Ступочок, Білої Гори та в бік Майського відбили українські захисники.
Торецький напрямок. 13 атак зафіксовано в районах Дачного, Дружби, Торецька та в напрямку Щербинівки.
Покровський напрямок. Найгарячіша точка фронту - 53 штурмові дії в районах Березівки, Котлярівки, Преображенки, Водяного Другого, Малинівки, Удачного та низки інших населених пунктів.
Новопавлівський напрямок. 17 атак у районах Костянтинополя, Привільного, Новосілки, а також в бік Олексіївки й Одрадного.
Оріхівський напрямок. П’ять штурмів у районах Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток.
Гуляйпільський і Придніпровський напрямки. Активних бойових дій ворог не проводив.
Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано.
Курська область. Українські оборонці продовжують операцію в прикордонних районах Росії. За добу ворог завдав 15 авіаударів (36 КАБ) і здійснив 344 обстріли, з них сім - із РСЗВ. Було відбито 22 атаки противника.
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 11 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 138 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 163 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.
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