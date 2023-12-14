ЗСУ відбили понад 50 російських атак в районі Авдіївки: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних та оборонних дій. ЗСУ відбили щонайменше 51 російську атаку на Авдіївському напрямку. Також українські сили продовжують утримувати позиції на лівому березі Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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