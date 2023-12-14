ВСУ отразили более 50 российских атак в районе Авдеевки: карты боев ISW

Украинские войска продолжают ведение наступательных и оборонительных действий. ВСУ отразили по меньшей мере 51 российскую атаку на Авдеевском направлении. Также украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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