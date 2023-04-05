ЗСУ відбили понад 40 атак окупантів та знищили дві ворожі системи ППО, - Генштаб

Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито більш як 40 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом доби противник обстріляв населені пункти Тур'я, Леонівка та Печенюги Чернігівської області, Середина-Буда, Стукалівка, Безсалівка та Волфине - Сумської, а також Уди, Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Липці, Нескучне, Зибине та Бочкове в Харківській області.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ, Кучерівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населеного пункту Невське та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Терни, Зарічне, Торське, Спірне і Роздолівка в Донецькій області.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 15 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Торецьк та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар’їнки. Разом з тим ворог обстрілював Новокалинове, Авдіївку, Первомайське, Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник нарощує у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новопавлівка і Кам'янське Запорізької області, а також Новоолександрівка, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Антонівка, Степанівка та Чорнобаївка в Херсонській області.

Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Каховському районі, починаючи з 23 березня поточного року, тривають рейдові заходи збройних сил російської федерації з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту. Під час таких перевірок окупанти проводять обшуки в оселях місцевих жителів. В першу чергу під перевірку підпадають ті, хто здійснює телефонні дзвінки до вільної України.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. Разом з тим наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів, 2 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.