ЗСУ відбили понад 20 атак росіян в Курській області, - Генштаб

У Генштабі зазначили, що за сьогодні ворог завдав 51 авіаційний удар (зокрема, задіяв 78 КАБів) та 600 ударів дронами-камікадзе, а також здійснив майже 3,5 тисяч обстрілів позицій наших військ.

Ситуація на фронтах

Поблизу Вовчанська на Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів. Ворог скидав авіабомби в районах Нескучного, Високої Яруги та Нової Козачої.

Одинадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки. Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка та Лозова.

Позиції українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Новоєгорівка, Григорівка, Торське та Терни протягом доби на Лиманському напрямку 14 разів штурмували російські війська. Ворог скинув КАБ в районі Райгородка.

На Сіверському напрямку противник скинув дев’ять авіабомб на Сіверськ та ще чотири на Закітне, наступальних дій не проводив.

Поблизу Ступочок відбулось одне боєзіткнення на Краматорському напрямку. Стінки та Миколаївка зазнали авіаударів КАБами.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні вісім разів штурмували у районах Торецька, Дружби та Щербинівки. Противник успіху не мав. Триває одне боєзіткнення в Торецьку. Авіаційних ударів ворог завдав по Романівці, Костянтинівці та Сухій Балці.

На Покровському напрямку загарбник впродовж дня загалом здійснив 37 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променю, Лисівки, Петрівки, Даченського, Миролюбівки, Новоторецького, Юр’ївки, Пустинки та Пушкіного. Чотири боєзіткнення на напрямку ще тривають.

"Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 328 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, три БТР, вісім одиниць автомобільної техніки, також пошкоджено один танк, гармату, дві одиниці автомобільної техніки та одну САУ. Стара Миколаївка та Олександропіль були атаковані КАБами", - йдеться у повідомленні.

Інтенсивно атакує ворог наші підрозділи на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується 22 атаки. Терористи намагалися просунутися в районах Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Антонівки, на даний час точаться один бій поблизу Сонцівки.

На Времівському напрямку агресор, за підтримки авіації, 15 разів штурмував передній край нашої оборони поблизу Костянтинопольського, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

Безрезультатно для ворога закінчилась спроба просунутись вперед в напрямку Новоандріївки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки, противник успіху не мав.

"Сьогодні відзначимо українських воїнів зі 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 126-ої окремої бригади територіальної оборони, 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 71-ої окремої єгерської бригади, 38-ої окремої бригади морської піхоти, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника", - резюмували у Генштабі.