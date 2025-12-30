ЗСУ відбили понад 130 атак противника: вечірнє зведення Генштабу на 29 грудня

Загальна обстановка на фронті

Станом на 22:00 29 грудня з початку доби зафіксовано 136 бойових зіткнень.

Противник завдав 31 авіаційного удару, застосувавши 77 керованих авіабомб, здійснив 2559 обстрілів і понад 3200 атак дронами-камікадзе по позиціях українських сил і населених пунктах.

Північ і схід

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські військові відбили два штурми, при цьому ворог здійснив 68 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбито дев'ять атак у районах Вовчанська, Стариці, Приліпки та в бік Ізбицького.

У Куп'янському районі противник п'ять разів намагався потіснити українські підрозділи поблизу Піщаного та в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано дев'ять атак, три бойові зіткнення тривають.

Донецький напрямок

На Слов'янському напрямку відбито дві атаки в районі Дронівки, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівській ділянці ворог 16 разів намагався прорвати оборону поблизу низки населених пунктів.

Покровський напрямок залишається одним із найбільш напружених: тут за день відбулося 40 штурмових дій. Українські військові знешкодили близько 130 окупантів, знищивши техніку, пункти управління БПЛА та укриття.

Південь

На Олександрівському напрямку відбито 12 атак, на Гуляйпільському зафіксовано 22 бойові зіткнення, три з них тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках усі спроби наступу противника були безрезультатними.