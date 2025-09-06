ua en ru
Сб, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЗСУ відбили на Покровському напрямку вже 32 штурми РФ, - Генштаб

Субота 06 вересня 2025 17:29
UA EN RU
ЗСУ відбили на Покровському напрямку вже 32 штурми РФ, - Генштаб Фото: Сили оборони продовжують стримувати ворога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 16:00, 6 вересня, на фронті від початку доби зафіксовано 68 бойових зіткнень. Половина з них лише на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема:

  • Сеньківка, Янжулівка - Чернігівська область;
  • Нововасилівка, Нова Гута, Хлібороб, Фотовиж, Товстодубове, Бачівськ, Бобилівка, Біла Береза, Бунякине, Гірки - Сумська область.

Також ворожа авіація завдала удар в районі населеного пункту Грем'яч.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося три бойові зіткнення, з яких одне триває. Крім того, ворог завдав 8 авіаударів, скинувши 20 керованих авіабомб, а також здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворожих військ, ще три бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз без успіху намагалися прорвати нашу оборону в районі Куп’янська.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі та у бік Шандриголового і Дерилового. Три бойові зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки, ще п’ять бойових зіткнень тривають. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших оборонців в напрямку населеного пункту Бондарне.

На Торецькому напрямку ворог здійснив три штурмові дії у районах Русиного Яру, Полтавки та в напрямку Плещіївки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 32 атаки противника, два бойові зіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Шевченко, Комишуваха та у бік Філії, Новоселівки. Наші воїни відбили сім ворожих штурмів, ще одна атака триває.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку авіація агресора завдала авіаудару в районі населеного пункту Одрадокам’янка.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На решті напрямків - без особливих змін.

Втрати армії РФ

Нагадаємо, з 5 на 6 вересня росіяни втратили в боях проти України ще 960 солдатів. Також ЗСУ знищили 39 артсистем, 256 дронів і 119 одиниць автотехніки.

Зазначимо, що за весь час повномасштабної війни РФ проти України втрати російської армії досягли майже 1,1 млн осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії