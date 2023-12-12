ЗСУ відбили один із териконів у межах Горлівки та захопили позиції противника, - Зеленський

"Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор. Горлівка - це Україна! Донбас - це Україна!" - написав Зеленський.

Також глава держави відзначив воїнів, яким вдалося досягти таких успіхів.

"Наші герої - штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади", - зауважив президент.

Окупація Горлівки

Горлівка Донецької області з 2014 року знаходиться під тимчасовою окупацією Росії.

До початку широкомасштабного вторгнення Росії, готуючись до поновлення активної фази бойових дій, окупанти влаштовували в Горлівці, як і на інших загарбаних територіях, незаконну примусову "мобілізацію" до лав діючих в регіоні терористичних збройних формувань.

Додамо, в березні 2022 року з'являлися повідомлення, що 95 ОДШБр військ ЗСУ змогла зайти в Горлівку і взяти під контроль частину міста.

Проте, закріпитися на цих позиціях не вдалося. Надалі, українські воїни почали уражати військові об'єкти російських окупаційних військ на території міста.

Що цікаво, 21 вересня ЗСУ вдалося взяти трасу Бахмут - Горлівка під вогневий контроль. Вона знаходиться за 3 км від лінії зіткнення Туди вже дістають як міномети, так і протитанкові розрахунки.

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