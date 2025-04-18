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ЗСУ відбили один із найбільших штурмів РФ на мотоциклах на Покровському напрямку

Фото: ЗСУ відбили один із найбільших штурмів РФ на мотоциклах в районі Покровська (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові відбили один із найбільших штурмів РФ на мотоциклах на Покровському напрямку. Бій тривав більше 7 годин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію України.

"Вчора було відбито один із найбільших штурмів росіян на мотоциклах. Це однозначно подія, яка увійде в історію", - розповіли у Нацгвардії.

За даними військових, наступ на Покровському напрямку тривав трохи більше 7 годин.

Втрати РФ під час мотобою на Покровському напрямку

За годину противник в середньому втрачав:

  • до 40 осіб піхоти;
  • біля 13 мотоциклів;
  • по 3 ББМ.

Ситуація в Донецькій області

Протягом останніх тижнів українські військові звільнили близько 16 квадратних кілометрів у Донецькій області.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, окупанти не змінили своїх планів і надалі намагається відтіснити підрозділи ЗСУ за межі Донецької та Луганської областей, а також вийти на адміністративні кордони цих регіонів.

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