ЗСУ відбили один із найбільших штурмів РФ на мотоциклах на Покровському напрямку

Українські військові відбили один із найбільших штурмів РФ на мотоциклах на Покровському напрямку. Бій тривав більше 7 годин.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію України.
"Вчора було відбито один із найбільших штурмів росіян на мотоциклах. Це однозначно подія, яка увійде в історію", - розповіли у Нацгвардії.
За даними військових, наступ на Покровському напрямку тривав трохи більше 7 годин.
За годину противник в середньому втрачав:
Протягом останніх тижнів українські військові звільнили близько 16 квадратних кілометрів у Донецькій області.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, окупанти не змінили своїх планів і надалі намагається відтіснити підрозділи ЗСУ за межі Донецької та Луганської областей, а також вийти на адміністративні кордони цих регіонів.
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