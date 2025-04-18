ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ на мотоциклах на Покровском направлении

"Вчера был отбит один из крупнейших штурмов россиян на мотоциклах. Это однозначно событие, которое войдет в историю", - рассказали в Нацгвардии.

По данным военных, наступление на Покровском направлении длилось чуть более 7 часов.

Потери РФ во время мотобоя на Покровском направлении

За час противник в среднем терял: