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ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ на мотоциклах на Покровском направлении

Фото: ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ на мотоциклах в районе Покровска (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные отбили один из крупнейших штурмов РФ на мотоциклах на Покровском направлении. Бой длился более 7 часов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию Украины.

"Вчера был отбит один из крупнейших штурмов россиян на мотоциклах. Это однозначно событие, которое войдет в историю", - рассказали в Нацгвардии.

По данным военных, наступление на Покровском направлении длилось чуть более 7 часов.

Потери РФ во время мотобоя на Покровском направлении

За час противник в среднем терял:

  • до 40 человек пехоты;
  • около 13 мотоциклов;
  • по 3 ББМ.

 

Ситуация в Донецкой области

В течение последних недель украинские военные освободили около 16 квадратных километров в Донецкой области.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, оккупанты не изменили своих планов и в дальнейшем пытается оттеснить подразделения ВСУ за пределы Донецкой и Луганской областей, а также выйти на административные границы этих регионов.

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