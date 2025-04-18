ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ на мотоциклах на Покровском направлении

Украинские военные отбили один из крупнейших штурмов РФ на мотоциклах на Покровском направлении. Бой длился более 7 часов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию Украины.
"Вчера был отбит один из крупнейших штурмов россиян на мотоциклах. Это однозначно событие, которое войдет в историю", - рассказали в Нацгвардии.
По данным военных, наступление на Покровском направлении длилось чуть более 7 часов.
За час противник в среднем терял:
В течение последних недель украинские военные освободили около 16 квадратных километров в Донецкой области.
По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, оккупанты не изменили своих планов и в дальнейшем пытается оттеснить подразделения ВСУ за пределы Донецкой и Луганской областей, а также выйти на административные границы этих регионов.
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