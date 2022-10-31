ЗСУ відбили наступ росіян у трьох областях, - Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 30 жовтня успішно зупинили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам’янка Херсонської області та Березнегувате і Очаків на Миколаївщині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Білорусь підтримує збройну агресію РФ проти українців.

Росія продовжує перекидання окремих підрозділів на територію цієї країни. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Покровка Сумської області;

напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Покровка Сумської області; на Слобожанському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гатище, Кам’янка, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області;

напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гатище, Кам’янка, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області; на Куп’янському та Лиманському напрямках - з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Табаївка, Терни Харківської області; Греківка, Ковалівка, Кармазинівка, Макіївка, Новоєгорівка, Невське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Зарічне і Ямполівка на Донеччині;

та напрямках - з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Табаївка, Терни Харківської області; Греківка, Ковалівка, Кармазинівка, Макіївка, Новоєгорівка, Невське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Зарічне і Ямполівка на Донеччині; на Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Майорськ, Опитне, Сіверськ, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області;

напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Майорськ, Опитне, Сіверськ, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області;

напрямку - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Парасковіївка і Пречистівка Донецької області та Дорожнянка, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області.

та напрямках - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Парасковіївка і Пречистівка Донецької області та Дорожнянка, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області. На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Білогірка, Давидів Брід, Мирне, Нова Кам’янка, Правдине і Червоне Херсонської області та Киселівка і Тернові Поди на Миколаївщині.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

На території Херсонської області окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв’язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку.

Триває підготовка до евакуації окремих підрозділів та військової техніки противника з правобережної частини Херсонської області. Для цього уточнюється наявність плавзасобів річкового флоту, встановлюються понтонні переправи та періодично проводиться перевірка справності та готовності барж. Дві з них, днями, успішно знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Херсонській області, знищено колону військової техніки противника, в Запорізькій - знищено склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 21 удар, з них: 15 - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 2 - по взводних опорних пунктах, а також 4 - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління та зенітну ракетну установку.