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ЗСУ відбили наступ окупантів у районах 8 населених пунктів, - Генштаб

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Неділя 23 жовтня 2022 07:17
ЗСУ відбили наступ окупантів у районах 8 населених пунктів, - Генштаб Фото: Фото: ЗСУ відбили наступ окупантів у районах 8 населених пунктів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 22 жовтня успішно зупинили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гудове і Ходине Чернігівської області та Середина Буда, Вовківка і Юнаківка Сумської області;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Колодязне, Котлярівка, Кислівка Харківської області, Стельмахівка Луганської області та Зарічне і Терни на Донеччині;
  • на Бахмутському напрямку - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Майорськ, Курдюмівка, Озарянівка, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;
  • на Авдіївському та Запорізькому напрямках - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Времівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новобахмутівка, Нескучне на Донеччині та Дорожнянка і Оріхів Запорізької області.
  • На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру понад 20 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Безіменне, Білогірка, Давидів Брід, Новогригорівка, Новоукраїнка, Партизанське, Правдине та Червона Долина.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Іванград, Мар’їнка, Соледар, Озарянівка, Одрадівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за попередні дні: у Новій Каховці Херсонської області, в результаті ураження місця дислокації загарбників, знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки та до 150 військовослужбовців поранено; у Запорізькій області знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки та близько 100 військовослужбовців поранено. Дані щодо загиблих загарбників уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52 та 3 БпЛА “Орлан”.

Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів ворога, включаючи одну радіолокаційну станцію.

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