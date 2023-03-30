ЗСУ відбили майже 50 атак на Сході та знищили два склади боєприпасів росіян, - Генштаб

Українські військові відбили 47 атак російських окупантів на Донбасі, а також знищили два склади боєприпасів загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

Протягом 30 березня росіяни завдали одного ракетного та трьох авіаційних ударів, здійснили п'ять обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та Білогорівка. На зазначених напрямках українські бійці відбили 47 ворожих атак.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає, ознак формувань наступальних угруповань не зафіксовано. Протягом доби загарбники обстрілювали населені пункти Гірськ Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також населені пункти Гранів, Козача Лопань, Вовчанськ, Зибине та Бударки у Харківській області.

суттєвих змін немає, ознак формувань наступальних угруповань не зафіксовано. Протягом доби загарбники обстрілювали населені пункти Гірськ Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також населені пункти Гранів, Козача Лопань, Вовчанськ, Зибине та Бударки у Харківській області. На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Під артилерійські обстріли потрапили населені пункти Дворічанське, Западне, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області.

протягом росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Під артилерійські обстріли потрапили населені пункти Дворічанське, Западне, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Сіверськ, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку окупанти продовжують штурмові дії міста Бахмут. Українські військові мужньо тримають місто та відбивають численні ворожі атаки. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка, Бахмут Донецької області.

окупанти продовжують штурмові дії міста Бахмут. Українські військові мужньо тримають місто та відбивають численні ворожі атаки. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка, Бахмут Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках загарбники вели наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області, успіху не досягли. Обстріляли, зокрема, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Невельське, Красногорівку, Мар'їнку, Георгіївку, Курахове та Новомихайлівка Донецької області.

загарбники вели наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області, успіху не досягли. Обстріляли, зокрема, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Невельське, Красногорівку, Мар'їнку, Георгіївку, Курахове та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку росіяни обстріляли населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

росіяни обстріляли населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти атакували населені пункти Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Малі Щербаки Запорізької області; Марганець і Нікополь - Дніпропетровської; Золота Балка, Гаврилівка, Берислав, Веселе, Бургунка, Антонівка, Берегове Херсонської області та Очаків у Миколаївській області.

Тим часом авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.