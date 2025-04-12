ЗСУ відбили масштабний штурм у Донецькій області та завдали удару по техніці ворога

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що найбільш загрозливою ситуація на північному кордоні України залишається в Сумській і Харківській областях. Росіяни намагаються просунутися вглиб території та створити так звану "сіру зону".

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що найбільш загрозлива ситуація залишається в межах Сумської та Харківської областей.

Якщо говорити про Харківську область, то це ті напрямки, де ворог ще торік розпочав наступальні дії - Вовчанськ та Липці.

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