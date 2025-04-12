ВСУ отбили масштабный штурм в Донецкой области и нанесли удар по технике врага

Ситуация на фронте

Напомним, что наиболее угрожающая ситуация на северной границе Украины остается в Сумской и Харьковской областях. Россияне пытаются продвинуться вглубь территории и создать так называемую "серую зону".

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что наиболее угрожающая ситуация остается в пределах Сумской и Харьковской областей.

Если говорить о Харьковской области, то это те направления, где враг еще в прошлом году начал наступательные действия - Волчанск и Липцы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.