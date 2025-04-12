ЗСУ відбили масштабний штурм у Донецькій області та завдали удару по техніці ворога

Збройні сили України відбили масштабний штурм російських військ у Донецькій області. Унаслідок боїв було знищено кілька одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Крім того, ЗСУ вдалося вивести з ладу два ворожі танки та ремонтно-евакуаційний тягач ВТ-55А, що значно послабило бойову спроможність противника.

Зокрема, було знищено три одиниці ворожої техніки - МТ-ЛБ, а також уражено один тягач.

В операції взяли участь бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 5-ї окремої штурмової Київської бригади та пілоти бригади "Фенікс", які успішно вели бойові дії на підтримку наземних військ.

На Донеччині відбувся масштабний штурм з боку російських військ, який був успішно відбитий спільними зусиллями підрозділів ЗСУ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що найбільш загрозливою ситуація на північному кордоні України залишається в Сумській і Харківській областях. Росіяни намагаються просунутися вглиб території та створити так звану "сіру зону".

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що найбільш загрозлива ситуація залишається в межах Сумської та Харківської областей.

Якщо говорити про Харківську область, то це ті напрямки, де ворог ще торік розпочав наступальні дії - Вовчанськ та Липці.

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