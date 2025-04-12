ЗСУ відбили масштабний штурм у Донецькій області та завдали удару по техніці ворога
Збройні сили України відбили масштабний штурм російських військ у Донецькій області. Унаслідок боїв було знищено кілька одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
На Донеччині відбувся масштабний штурм з боку російських військ, який був успішно відбитий спільними зусиллями підрозділів ЗСУ.
В операції взяли участь бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 5-ї окремої штурмової Київської бригади та пілоти бригади "Фенікс", які успішно вели бойові дії на підтримку наземних військ.
Завдяки злагодженій роботі сил оборони, противник зазнав серйозних втрат.
Зокрема, було знищено три одиниці ворожої техніки - МТ-ЛБ, а також уражено один тягач.
Крім того, ЗСУ вдалося вивести з ладу два ворожі танки та ремонтно-евакуаційний тягач ВТ-55А, що значно послабило бойову спроможність противника.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що найбільш загрозливою ситуація на північному кордоні України залишається в Сумській і Харківській областях. Росіяни намагаються просунутися вглиб території та створити так звану "сіру зону".
Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що найбільш загрозлива ситуація залишається в межах Сумської та Харківської областей.
Якщо говорити про Харківську область, то це ті напрямки, де ворог ще торік розпочав наступальні дії - Вовчанськ та Липці.
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